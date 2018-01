Isola dei famosi 2018: stasera 22 gennaio la prima puntata del reality. Mancano poche ore all’inizio del reality di canale 5 l’“Isola dei Famosi 2018”. L’appuntamento è per stasera, lunedì 22 gennaio, alle 21.15 su Canale 5. I concorrenti che parteciperanno alla tredicesima edizione sono già partiti per l’Honduras. Tra i naufraghi più attesi, c’è Francesco Monte, ex di Cecilia Rodriguez. che ha dichiarato: “Andrò sull’Isola perchè voglio stare solo da tutto e da tutti, per ricominciare. Quando l’organizzazione mi ha contattato sono scoppiato di felicità. Avevo proprio bisogno di una esperienza simile”.

Isola dei Famosi 2018: cast ufficiale.

Tra le naufraghe che sbarcheranno a Cayos Cochinos vedremo la cantante Bianca Atzei, single dopo la rottura con Max Biaggi, Alessia Mancini, ragazza di Non è la Rai ed ex velina di Striscia La Notizia, l’attrice Nadia Rinaldi, Paola di Benedetto, ex Madre Natura di Ciao Darwin e recentemente l’abbiamo vista nel cast di Colorado. Poi, ancora, Cecilia Capriotti, attrice e showgirl, la modella Rosa Perrotta, ex tronista di Uomini e Donne, la fashion blogger Chiara Nasti, Eva Henger, attrice e showgirl che si mette in gioco dopo l’esperienza di sua figlia Mercedesz due anni fa. Poi vi è Francesca Cipriani, ex gieffina e concorrente de La pupa e il secchione. Tra gli uomini, Amaurys Peréz, ex giocatore di pallanuoto e allenatore, Giucas Casella, che torna sull’isola per la seconda volta, dopo la sfortunata esperienza nel 2008, Marco Ferri, figlio dell’ex giocatore dell’inter Riccardo Ferri e affermato influencer. Poi, vedremo Nino Formicola del famoso duo comico Zuzzurro e Gaspare, Jonathan Kashanian, conduttore televisivo ed esperto di stile, Craig Warwick, sensitivo e scrittore. Poi, ancora, Filippo Nardi, produttore discografico, dj ed ex Iena e infine Francesco Monte, l’ex tronista recentemente al centro del gossip per la rottura del suo fidanzamento con Cecilia Rodriguez. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

