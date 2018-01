La prova del cuoco, le nuove ricette e sfide della puntata di oggi, lunedì 22 gennaio 2018. Oggi, lunedì 22 gennaio 2018, torna puntuale su Rai 1 La Prova del cuoco, trasmissione seguita ogni giorno da tantissimi telespettatori, per aprire in allegria un’altra mattinata da trascorrere insieme con Antonella Clerici ed i suoi bravissimi chef. Antonella e gli chef come sempre proporranno tante ricette interessanti e facili da preparare anche a casa. Prima di scoprire le ricette proposte nella puntata odierna, ricordiamo alcune proposte della puntata di venerdì scorso.

La Prova del cuoco, ricordando le ricette della puntata di venerdì 19 gennaio 2018.

Venerdì 19 gennaio a La Prova del Cuoco, come ogni venerdì, ospite è stato Sal De Riso, che ha rivelato un’altra ottima ricetta: la torta al cocco. Si tratta di un dolce con una base di pasta frolla ed un ripieno al cocco con una crema pasticcera. Sal De Riso non ha preparato solamente una torta, ma anche dei deliziosi dolcetti al cocco: se ci avanza del ripieno della torta al cocco, possiamo pensare di realizzare questi fantastici dolcetti che hanno come base il ripieno avanzato e possono essere coperti o meno con crema pasticcera e frutta. Mauro Improta e Roberto Valbuzzi realizzano dei pancake. Improta li prepara con zucchine, salmone e robiola, Valbuzzi con bitto e cipolla. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, ricette e news su La Prova del Cuoco.

