Le anticipazioni di Romanzo famigliare di stasera, 22 gennaio 2018: Emma rischia una denuncia penale. Oggi, 22 gennaio 2018, va in onda una nuova puntata della fiction Rai Romanzo famigliare. Nella scorsa puntata abbiamo visto che Federico ha scoperto la gravidanza di Micol, ed è corso a Livorno per prendersi le sue responsabilità. Cosa vedremo stasera? Scopriamolo con le nostre anticipazioni ufficiali. Emma ha compiuto un atto ingiusto e pericoloso, l’appropriazione indebita del TFR, e deve prendere coscienza che i soldi non saranno restituiti così presto. Chiede spiegazione a Giorgio, che è laureato in diritto societario: la informa che se il TFR non dovesse essere restituito, la responsabilità sarà di Emma, reato penale, non amministrativo, che prevede dai sei mesi ai tre anni di reclusione.

Micol di fronte ad una scelta: Federico o Ivan?

La presunta relazione tra Agostino e Nicola viene riferita ai superiori e Agostino subisce un procedimento disciplinare. Un vero e proprio processo davanti alla commissione e all’ammiraglio. All’ufficiale psichiatra che interroga Nicola, però, risulta evidente che la ragazza ha dei seri problemi di percezione della realtà. Agostino viene discolpato. La ragazza ritenuta non idonea alla vita militare. Ivan intanto scopre che Federico è a Livorno. È attaccatissimo a Micol e non capisce se la loro è solo un’amicizia o qualcosa di più. Anche per questo non esce a prendere una decisione sull’operazione per l’impianto che potrebbe ridargli l’udito.

