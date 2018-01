Le anticipazioni di Romanzo famigliare: altri guai per la famiglia Pagnotta. La nuova fiction Rai Romanzo famigliare si avvicina al suo epilogo: stasera, infatti, vedremo la penultima puntata, mentre l’ultimo episodio della fiction verrà trasmesso lunedì 29 gennaio. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali. Stasera vedremo che Agostino subirà un provvedimento disciplinare a causa di una presunta relazione con Nicoletta. All’ufficiale psichiatra che interroga la ragazza, però, risulta evidente che ella ha dei seri problemi di percezione della realtà. Agostino viene così discolpato e Nicoletta è ritenuta non idonea alla vita militare. Emma, intanto, è accusata di appropriazione indebita del TFR. Ivan intanto scopre che Federico è a Livorno, e diventa molto geloso. Anche per questo non esce a prendere una decisione sull’operazione per l’impianto che potrebbe ridargli l’udito.

L’ultima puntata di Romanzo famigliare va in onda lunedì 29 gennaio 2018: le anticipazioni ufficiali.

Le anticipazioni ufficiali dell’ultima puntata di Romanzo famigliare rivelano che la holding sprofonda in una grandissima crisi: Gian Pietro è gravemente malato, e la malattia lo porterà presto alla morte, e Mariuz è fuggito. Emma ha tutte le responsabilità sulle spalle, ma per fortuna può contare sulla ritrovata armonia con Agostino. Tocca a Emma rimboccarsi le maniche e trovare una soluzione. La donna cerca conforto in Agostino. Emma non sa come risolvere la situazione, ma al funerale di Gian Pietro torna Mariuz: il giovane spiega di non essere scappato con i soldi del TFR ma ha messo in atto una manovra finanziaria che gli ha permesso di ricomprare il 51% della società, che adesso è salva. Micol partorisce, dà alla luce la piccola Clara, ed Emma scopre di essere incinta.

