E’ di poche ore prima la diretta della prima puntata di quest’edizione dell’Isola dei Famosi, il messaggio che Pietro Tartaglione ha indirizzato a Rosa Perrotta tramite Instagram. Nelle prossime settimane, la coppia nata a maggio negli studi del programma di Canale 5, Uomini e Donne dovrà separarsi poiché la modella napoletana è stata reclutata tra i naufraghi del reality show. E la nostalgia comincia già a farsi sentire.

Il messaggio di Pietro Tartaglione indirizzato alla sua Rosa. E le voci di una crisi sembrano infondate.

E’ di qualche ora fa, infatti, un messaggio postato sui social da Pietro all’indirizzo della dolce metà. Parole che lasciano intendere come, a poche ore dalla partenza della sua bella per l’Honduras, la malinconia sia già forte. “Stasera finalmente ti rivedo, io sono lì accanto a te, come sempre”, scrive il ragazzo, pronto a fare il tifo dal divano.

Il post di Pietro sembra scacciare definitivamente i rumors delle ultime ore, secondo cui i fidanzatini sarebbero in crisi. Le voci nascono dal fatto che Rosa non ha ritenuto necessario dedicare un messaggio altrettanto romantico al compagno prima della sua partenza. Tra i motivi di pettegolezzo anche alcune dichiarazioni di un’ex gieffina, Lidia Vella, che, in occasione di un’intervista, ha balenato l’idea che Rosa potrebbe lasciare il suo Pietro in diretta. Ma sono solo chiacchiere, a quanto pare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA