Paolo Crivellin sceglierà la corteggiatrice con cui lasciare lo studio? Per Paolo Crivellin, ancora nessuna scelta. Nelle scorse registrazioni del trono classico di Uomini e Donne, non è stato presente in trasmissione. Cosa è successo, dunque, al tronista Paolo Crivellin? Secondo quando riportato da il Vicolo delle News, la redazione di Uomini e Donne e Maria De Filippi avrebbero deciso di accantonarlo e di chiudere il suo percorso sul trono senza nessun clamore avendo compreso il suo disinteresse per le corteggiatrici Angela Caloisi e Marianna Acierno. Paolo è sempre apparso freddo e la richiesta di trascorrere un weekend con le due corteggiatori è apparsa poco convicente. Cosa succederà, dunque, al trono di Paolo Crivellin? Se ne andrà senza salutare il pubblico e la redazione?

Paolo Crivellin farà oggi la sua scelta a Uomini e donne?

Il giovane torinese, attualmente è diviso tra l’interesse che nutre per Angela e la passione nei confronti di Marianna. Dopo aver eliminato Giorgia, sembrava ad un passo nel compiere la scelta finale ed invece, dopo ogni registrazione la scelta è sempre slittata. Maria De Filippi, ha proposto a Paolo di passare due giorni in esterna con le sue corteggiatrici e lui, ha accettato. Ecco il motivo, per l’assenza nelle scorse registrazioni, è uscito con le due corteggiatrici per approfondire la conoscenza. Paolo in questi mesi ha dato la sensazione di essere più interessato alle telecamere che a effettuare la scelta della donna della sua vita.

Ultimatum di Maria De Filippi.

Maria De Filippi, si dice sia stanca di portare avanti un trono che non avrebbe più molta credibilità. Dopo la sua richiesta di passare del tempo in più con le due corteggiatrici, la scelta del giovane forse si sta avvicinando. Tantissimi speravano che il ragazzo effettuasse la sua scelta la settimana scorsa, ed invece non si è presentato in studio. Ed infatti, a quanto pare stava registrando i due giorni con le due corteggiatrici. A quanto pare, la De Filippi stia perdendo la pazienza anche perché, le ultime indiscrezioni rivelano che Paolo possa rimandare ulteriormente la sua scelta. La conduttrice, è molto infastidita da questo’atteggiamento tanto da porre un ultimatum nei suoi confronti.

