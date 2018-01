Caterina Balivo, il look a Detto Fatto oggi 23 gennaio 2018. Detto Fatto torna oggi, martedì 23 gennaio 2018, con una nuova puntata ricca di tutorial interessanti. Prima di ricordare le rubriche della puntata odierna, scopriamo cosa ha indossato Caterina Balivo. La bella conduttrice anche oggi ha stupito con un look molto originale, scegliendo un outfit composto da minigonna scozzese e giacca blu elettrico. A completare il look sono dei tronchetti neri con zeppa non troppo alta.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 23 gennaio 2018: moda sposa, fai da te e le ricette a base d’arancio.

Detto Fatto si apre oggi con un tutorial di moda sposa. Alessandra Rinaudo oggi aiuta una giovane sposa marchigiana a scegliere l’abito adatto per il giorno delle sue nozze. Il primo abito proposto è un vestito principesco ma trasformabile (la sovra gonna è staccabile, e rimane una gonna che scivola lungo il corpo e che richiama il pizzo del corpetto). Il secondo abito ha un corpino realizzato a mano con cristalli e perle, la gonna è una nuvola di tulle e con un elegante dettaglio dietro la schiena. Il terzo modello è più sbarazzino, con corpetto ricamato in pizzo francese e con le spalline velate.

Detto Fatto presenta oggi il suo speziale: si tratta del nuovo tutor Luca Bonafini, ex monaco che ha abbandonato la vita religiosa, ma che ha mantenuto l’amore per le antiche ricette imparate in convento. Luca presenterà tre ricette a base di arancio: una commestibile, una per l’ambiente e una per il corpo. Luca prepara le scorze d’arancia candite, il pulitore universale a base d’arancia e l’olio essenziale di arancio. Detto Fatto prosegue con Donna Rita Macchiavelli che realizza un’installazione romantica, ideale per San Valentino, con i cartoni della pizza. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.

