Grande Fratello Nip. Il Grande Fratello Vip 2017 ha avuto un successo enorme. Questo ha spinto Canale 5 a voler cavalcare l’onda per proporre altri reality. Si è cominciato con il ritorno dell’Isola dei Famosi, tredicesima edizione.Successivamente verrà proposta l’edizione del Grande Fratello con persone comuni, la cosiddetta versione “Nip”: Not important people. Il Grande Fratello in versione tradizionale verrà trasmesso al termine dell’Isola dei Famosi 2018 ed già è cominciata la caccia alla conduttrice. Sembrano escluse dai giochi Barbara D’Urso ed Ilary Blasi. La moglie di Totti è già stata confermata per la nuova edizione del Grande Fratello Vip 2018.

Belen Rodriguez condurrà il Grande Fratello Nip?

Belen Rodriguez condurrà il Grande Fratello Nip? A giudicare dalle ultime indiscrezioni sembra proprio di no. Per molto tempo la Rodriguez sembrava la candidata più accreditata alla conduzione del reality. Si vociferava da più parti che sarebbe stata sottoposta anche ad un provino dalla produzione. Tutto deciso allora? Invece no. Secondo Dagospia l’interesse verso l’argentina è calato e si starebbe cercando una figura con un’esperienza maggiore.

Frattanto sono cominciati i casting in giro per l’Italia, oppure mediante video provini, per diventare i nuovi concorrenti del Grande Fratello Nip. L’incertezza, oltre che sulla conduttrice, è anche sulla data d’inizio della nuova edizione del reality. Ad aprile subito dopo l’Isola dei Famosi 2018, oppure a settembre, andando ad interferire con l’edizione vip?

