Guida tv completa di stasera martedì 23 gennaio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo martedì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmesso il film Rocco Chinnici – È cosi lieve il tuo bacio sulla fronte. Il film parla della battaglia a favore della legalità di un padre, magistrato Rocco Chinnici, ucciso da un attentato di mafia, e di sua figlia Caterina. Su Rai 2 andrà in onda il Stasera tutto è possibile. Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il programma di Bianca Berlinguer #Cartabianca.

Guida tv di stasera martedì 23 gennaio 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time sulle reti Mediaset. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda Il terzo indizio, il programma di Barbara De Rossi che racconterà le vicende e i relativi processi giunti in Cassazione, dunque al terzo e ultimo grado di giudizio. Su Canale 5 vedremo il film con Christian De Sica e Rocco Papaleo La scuola più bella del mondo. In una prestigiosa scuola media di San Quirico d’Orcia, in Toscana, il preside, Filippo Brogi, vuole che il suo istituto vinca la gara indetta nell’ambito della locale Festa dei Giovani. Per raggiungere il suo obiettivo il direttore Brogi organizza uno scambio culturale con una poverissima scuola ghanese. Peccato che il segretario scolastico finisce per mandare l’invito a una scuola di Acerra, in Campania…

Su Italia 1 vedremo il film Harry Potter e la camera dei segreti. Le vacanze estive volgono al termine e la scuola sta per iniziare. Harry Potter, però, deve ancora stare qualche ora a casa degli zii. Mentre prepara i bagagli in camera sua, Harry incontra Dobby, un elfo domestico che gli rivela che un terribile pericolo lo attende a Hogwarts e lo prega di non far mai più ritorno alla scuola di magia. La7 propone il programma condotto da Giovanni Floris Di martedì.

© RIPRODUZIONE RISERVATA