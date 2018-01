Instagram, inizia a mostrare l’orario dell’ultimo accesso effettuato. Instagram, la nota app di condivisione delle foto, per professionisti e non, ha reso disponibile la funzione di visualizzazione dell’ultimo accesso. Come è accaduto già per le altre app di proprietà del gruppo Facebook, Whatsapp e Messenger, instagram mostrerà a tutti l’orario in cui gli amici hanno usato l’applicazione per l’ultima volta. Infatti l’app permetterà di vedere l’ultimo orario di accesso dei propri amici dalla sezione dei messaggi diretti, ovvero a tutte le persone che ci seguono su instagram o con cui si è terminato di chattare.

Secondo alcuni studi effettuati, dunque, molti utenti, avrebbero cominciato a utilizzare maggiormente l’app Instagram rispetto a Facebook proprio perché gli consentiva una più elevata privacy. La piattaforma è stata creata proprio per condividere foto, quindi l’introduzione di questa funzione andrebbe a rovinare un certo equilibrio creato per gli amanti della propria privacy. L’ottima notizia è che questa nuova funzione può essere disattivata tranquillamente. Di seguito, vediamo insieme come disabilitare la nuova funzionalità introdotta.

Come disattivare l’opzione.

Fortunatamente, è’ possibile disabilitare l’opzione facilmente. Basta accedere al menu delle impostazioni dell’app. Su Android, i tre pallini in alto a destra, nella pagina dedicata al vostro profilo, poi scorrere fino a trovare la voce Mostra lo stato di attività. A questo punto, rimuovete la spunta. In tal modo nessuna persona che vi segue potrà sapere quando avete efettuato accesso su Instagram per l’ultima volta. Di contro, a vostra volta non potete più visualizzare l’ultimo accesso dei vostri contatti. Oltre a questa funzione, è stata introdotta la possibilità di inserire GIF animate nelle vostre storie come se fossero degli adesivi.

