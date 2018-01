Isola dei famosi 2018: brutta avventura in elicottero per Francesca Cipriani

Isola dei famosi 2018: il lancio dall’elicottero. E’ iniziata ieri l’avventura dei 18 naufraghi dell’Isola dei famosi. Alcune dinamiche tra i concorrenti sembrano essersi già manifestate, come i rispettivi temperamenti. Francesca Cipriani non ha iniziato per così dire, nel migliore dei modi. I concorrenti, come ogni edizione, hanno raggiunto l’isola dopo un lancio dall’elicottero, tranne alcuni “privilegiati” che hanno raggiunto la terraferma adagiati su grandi salvagenti a forma di fenicottero.

Il lancio di Francesca Cipriani all’Isola dei famosi 2018.

Francesca Cipriani si trova a bordo dell’elicottero ed è l’ultima del trio a doversi lanciare. E’ arrivato il suo turno, quando la si sente gridare parole incomprensibili. In sostanza sta dicendo al pilota dell’elicottero che deve abbassarsi perchè ha paura di lanciarsi. Francesca continua a gridare, ma non si riesce a capire se stia recitando, oppure abbia davvero qualche difficoltà. Basta un po’ per capire che Francesca è completamente fuori di sé: comincia strattonare il pilota, addirittura gli mette le mani al collo. Continua ripetere che non vuole morire.

A nulla servono gli incoraggiamenti dallo studio e le battuta di Mara che le assicura che non affonderà visto com’è equipaggiata! Il suo è un vero e proprio attacco di panico. Alessia Marcuzzi, temendo per l’incolumità del pilota, propone di fare riprovare il lancio in un secondo momento. Il secondo tentativo non è meno impegnativo. La mamma di Francesca tenta di rassicurarla, sembra che stia per lanciarsi, quando rientra nell’elicottero. Alla fine dopo una lunga attesa e false partenze si lancia, con sollievo generale. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

© RIPRODUZIONE RISERVATA