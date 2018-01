Isola dei famosi 2018 Ed. 13: il riassunto della prima puntata andata in onda lunedì 22 gennaio 2018!

E’ iniziata l’attesissima tredicesima edizione Isola dei Famosi 2018: l’appuntamento con la prima puntata è andato in onda lunedì 22 gennaio, in prima serata su Canale 5. Il motivo conduttore di questa edizione è ben sintetizzato dalla conduttrice, anche di quest’anno, Alessia Marcuzzi, che esordisce annunciando che questa appena cominciata sarà “L’Isola del Mistero“.

Isola dei Famosi 2018: il riassunto della prima puntata, tra sorprese sui posti “limitati” sull’elicottero e la presenza di “spiriti” sull’Isola.

E’ solo l’inizio del reality condotto anche quest’anno da Alessia Marcuzzi, che già si preannunciano le prime sorprese a danno dei concorrenti. Innanzitutto i naufraghi, che si trovano già in Honduras, sono convinti la prima puntata sia il giorno dopo rispetto a quel che effettivamente è in programma. Così quando Alessia si collega con i naufraghi per la prima volta lancia ai concorrenti la bomba: le ragazze non immaginano certo di doversi lanciare dall’elicottero da lì a qualche minuto. All’annuncio sembrano tutti entusiasti e la conduttrice chiama le prime 5 concorrenti che dovranno raggiungere la Playa.

Alessia svela un’altra sorpresa ai naufraghi: i posti in elicottero sono limitati e qualcuno dovrà raggiungere la spiaggia con metodi alternativi. Dopo il tuffo di Stefano De Martino, l’inviato in Honduras di quest’anno (che si è lanciato dall’elicottero come tutti) si parte con la presentazione del cast attraverso delle clip. I primi concorrenti presentati sono Giucas Casella, Jonathan Kashanian, Amaurys Perez e Eva Henger: sono proprio loro a non avere possibilità di utilizzare l’elicottero.

I naufraghi dovranno raggiungere la spiaggia utilizzando dei coloratissimi Flamingos! I gonfiabili, però, sono soltanto tre: Amaurys, da ex campione di pallanuoto, dovrà andare a nuoto. A rotazione i concorrenti si lanciano dall’elicottero nell’Oceano, mentre i primi arrivati sull’Isola sono incaricati di disotterrare e trovare misteriose casse dai contenuti apparentemente senza senso (ad esempio Amaurys trova uno zerbino!)!

Mentre Francesca Cipriani fatica a vincere la sua paura di lanciarsi dall’elicottero, viene data la precedenza a Francesco Monte che si dice euforico per l’esperienza che sta per vivere e poi a Chiara Nasti, che proprio oggi compie 20 anni… e lo studio non le fa mancare i suoi auguri. Manca solo la Cipriani, che continua ad urlare “non posso volare!”

Il diciottesimo concorrente scelto tramite Saranno Isolani: il più votato è Franco!

L’aspirante isolano a diventare ufficialmente naufrago è Franco, il diciottesimo concorrente di questa edizione! L’ex pugile raggiunge il gruppo, mentre Deianira e Valerio devono tornare a casa. Alessia torna sul mistero accennato all’inizio della puntata: pare che sull’Isola si aggirino alcuni spiriti. Craig ne è certo e ne ha parlato anche con i compagni durante la settimana trascorsa all’interno del resort.

Viene svelato un altro luogo simbolo dell’Isola: la Palapa. Quest’anno l’ambiente è diverso rispetto all’anno scorso e Stefano lo descrive in ogni particolare, in attesa dell’arrivo dei naufraghi. I concorrenti fanno il loro ingresso in Palapa e Alessia li interroga nuovamente sulle strane presenze isolane: una leggenda parla del fantasma di una donna a cavallo, che si aggirerebbe sulla spiaggia. Craig ammette di aver sognato una donna e di aver avvertito qualcosa di strano all’interno del resort. Franco si unisce finalmente al gruppo.

I naufraghi si divideranno in due gruppi: i mejores e i pejores. Il primo gruppo starà su un’isola “agiata”, mentre il secondo passerà una settimana senza alcun tipo di genere di conforto. Dopo tre manches di prove Francesco Monte risulta essere il migliore e decide di portare con sé sull’Isola dei comfort Filippo, Rosa, Marco, Paola, Jonathan, Alessia, Bianca e Nadia. Giucas, il pejor, sceglie Amaurys, Eva, Chiara, Francesca, Gaspare, Franco, Cecilia e Craig. E’ il momento delle nomination, che per l’occasione sono palesi e fatte sulle famose lavagnette. Il primo nominato è Marco Ferri. La nomination di Francesco è Eva Henger. Una settimana per votare e scegliere chi eliminare dall’Isola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA