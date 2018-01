Jeremias Rodriguez e Stefano De Martino. Jeremias Rodriguez fratello di Cecilia e Belen Rodriguez, grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2017 ha avuto un’ottima esposizione mediatica e non è raro che si ospitato in una trasmissione televisiva, dove alla fine si finisce per parlare delle sue sorelle e del rapporto che ha con i loro fidanzati passati ed attuali. Nel parlare dell’ex marito di Belen, Stefano De Martino, attuale inviato dell’Isola dei Famosi 2018, ha confessato a Sabato Italiano, di non avere rapporti con lui. Gli è però grato per avergli dato un nipote:Santiago.

“Mi ha dato la cosa più bello che ho. Ci sarà sempre un posto nel mio cuore per lui, ma non ci siamo più parlati”, ha affermato. “Capisco che può essere rimasto ferito per qualcosa in cui non c’entro niente. Santiago è la cosa più bella che ho nella vita. A volte lo guardo e mi sembra di vivere un sogno. Quando è nato stavo abbastanza male, ma con lui la mia vita è cambiata. È sangue del mio sangue, non riesco a spiegarlo a parole, bisogna viverlo per capire. È tutto, è tutto”, ha aggiunto.

Jeremias ed Andrea Iannone.

Jeremias, nel corso dell’intervista, ha parlato anche di Andrea Iannone, attuale compagno di Belen, con il quale sembra avere più feeling.”Mi trovo molto bene con Andrea, che tra l’altro è molto timido, come me. L’amicizia è nata da un aperitivo, poi accade sempre così: diventano miei amici e poi arrivano alle mie sorelle”, ha ammesso l’argentino. Il rapporto con Francesco Monte, ex di Cecilia è buono, tanto che Jeremias ha postato il video del lancio dall’elicottero di Francesco, che sta partecipando all’Isola dei Famosi 2018.

© RIPRODUZIONE RISERVATA