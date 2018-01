Anticipazione nuova puntata trono classico di Uomini e Donne. Oggi 23 gennaio 2018 andrà in onda su Canale 5 alle 14:45 nuova puntata di Uomini e Donne. Vediamo cosa accadrà oggi durante la puntata del trono classico che andrà in onda.

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico: puntata 23 gennaio 2018.

La condutttrice, Maria De Filippi, comunica l’arrivo di un nuovo tronista. Si tratta di Mariano Catanzaro, una vecchia conoscenza del programma Uomini e Donne. Il nuovo tronista entra in studio con un regalo per la De Filippi. Poi, in studio entrano le corteggiatrici di Nicolò e Paolo. Si comincia dall’esterna di Paolo Crivellin e Angela: lei lo ha invitato a Napoli, entrambi ammettono di essersi pensati e infine scatta il bacio. Poi viene mostrata l’esterna tra Paolo e Marianna, a cena il tronista svela che non è ancora sicuro di chi scegliere, poi scatta bacio.

In studio Angela non accetta questo atteggiamento da parte di Paolo e gli dice che, se continuasse così, potrebbe ritrovarsi da solo nel momento in cui dovesse fare la scelta. In studio Paolo dice a Giorgia di aver riflettuto sul loro percorso e non lo vede allo stesso livello delle altre corteggiatrici. Cosi Giorgia saluta Paolo. In studio comincia cosi una discussione su atteggiamento del tronista. La conduttrice del programma, Maria De Filippi chiede a Paolo Crivellin, se abbia bisogno di più tempo da passare con le corteggiatrici. E gli chiede se vuole stare con le corteggiatrici tre giorni, il tronista ammette che la cosa lo potrebbe aiutare ma le due corteggiatrici Angela e Marianna lasciano lo studio.

