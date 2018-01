Secondo il settimale Spy, Tina Cipollari e Giorgio Manetti si frequentano fuori dagli studi tv di Uomini e Donne? Giorgio Manetti e l’opinionista Tina Cipollari non hanno mai nascosto la loro reciproca simpatia davanti alle telecamere. Sarà davvero veritiero che il cavaliere fiorentino e la vamp hanno una relazione?

Uomini e Donne: la verità di Giorgio Manetti.

Circa due settimane fa Tina Cipollari ha dichiarato a tutti di essersi separata dal marito Chicco dopo oltre 15 anni di matrimonio. Si erano conosciuti nel 2002 all’interno dello studio di “Uomini e Donne” e successivamente si sono sposati e hanno avuto tre figli. La loro separazione è stata consensuale. Ritornando a Giorgio Manetti, ha deciso di rilasciare un’intervista al periodico “Di Più” dove ha dichiarato: “Fra Tina e me non c’è una relazione: mancano le basi. Non sarebbe il momento adatto: Tina si sta lasciando alle spalle un matrimonio da cui ha avuto tre splendidi figli”. Giorgio, ha poi ammesso: “Credo proprio che Tina, in un frangente così delicato, abbia altro per la testa. Ma spero di restare in contatto con lei anche dopo la mia esperienza a Uomini e Donne perché lei è una donna straordinaria. Forse non tutti lo immaginano, sentendo i giudizi pepati che dà in tv, ma Tina è la persona più buona e sensibile che esista: ha un cuore d’oro”.

Giorgio e Tina avvistati insieme, quale sarà la reazione di Gemma Galgani?

Il settimanale “Spy”, ha riportato che Tina Cipollari e Giorgio Manetti avrebbero avuto un incontro segreto a Viterbo, la città di origine di Tina. Lì avrebbero trascorso un intero pomeriggio alle terme e in serata avrebbero cenato insieme in un ristorante. Dopo le dichiarazioni del “gabbiano” che ha smentito tutto, arriverà anche la dichiarazione di Tina Cipollari? Sicuramente queste ultime voci non faranno piacere alla dama torinese, Gemma Galgani.

