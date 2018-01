Dance Dance Dance 2018, anticipazioni della puntata di stasera 24 gennaio

Dance Dance Dance 2018. Stasera andrà in onda la seconda puntata di Dance Dance Dance, edizione 2018, in prima visione assoluta alle 21.10 su FoxLife ed in chiaro venerdì 26 gennaio alle 21.15 su TV8. Otte coppie di celebrità si sfideranno nella reinterpretazione di coreografie dei più famosi videoclip e film musicali. La puntata si preannuncia densa di emozioni, con la conduttrice del programma Andrea Delogu che, sulle

note di Million Reasons di Lady Ga-Ga, accompagnata dal corpo di ballo, lancerà a passi di danza l’appello di Dance Dance Dance contro la violenza sulle donne.

Dance Dance Dance, seconda puntata: le assegnazioni.

I primi in classifica Susy Laude e Dino Abbrescia hanno avuto in dote un pezzo del 1984 :”Wake me up before you go go” degli Wham. Carlotta e Frank, secondi in classifica, dovranno cioè ballare sulle note di “It’s like that”dei RUN-DMC. Le Donatella, invece, proveranno a ribaltare la classica ballando sul ritmo immortale di “Shake a tail feather” della colonna sonora del film The Blues Brothers con John Belushi e Dan Aykroyd. Roberta Ruiu e Tommaso Zorzi si cimenteranno con “Hips don’t lie” di Shakira. Samanta Piccinetti e Michelangelo Tommaso dovranno liberare tutta la loro energia sulle note di “It’s oh so quiet” di Björk.

Per quanto rigurda le coppie in Danger Zone,ossia a rischio eliminazione, Cristina Marino e Giulio Berruti si misureranno con i ritmi reggae di Temperature, brano tratto dal terzo album del cantante Sean Paul. Papaoutai del musicista belga Stromae, invece, è il brano toccato in sorte a Federica e Marco Delvecchio. Valentina Pegorer e Luca Marin danzeranno sulle note di “Il mio giorno migliore” di Giorgia.

