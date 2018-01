Caterina Balivo, il look a Detto Fatto oggi 24 gennaio 2018. Detto Fatto torna oggi, mercoledì 24 gennaio 2018, puntuale su Rai 2 con una nuova puntata ricca di tutorial interessanti. La conduttrice Caterina Balivo, come sempre al timone della trasmissione, per la puntata di oggi ha scelto un outfit molto raffinato: la bella conduttrice ha infatti indossato un completo blu scuro con pantalone a sigaretta e camicetta a pois con velate trasparenze. A completare il look è una cintura blu elettrico e delle bellissime décolleté.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 24 gennaio 2018: moda sposa, cucina, pole dance.

Detto Fatto oggi apre la puntata con un tutorial di moda sposa. In trasmissione torna Pinella Passaro che propone degli abiti ad Arianna, una giovane sposa per il suo giorno più bello. Il primo abito è con un’ampia scollatura senza spalline, ma presenta un corpino ricamato staccabile. IL secondo abito ha un corpino molto particolare di alta moda con velate trasparenze ed una gonna leggera di tulle di seta pura. Il terzo abito presenta un corpino tempestato di cristalli ricamati a mano con una gonna con gli spacchi.

Stefano Ciotti propone un altro piatto della tradizione rivisitato. Oggi Stefano prepara i passatelli senza brodo con crema di cardi e con del guanciale. Giulia Vaiana torna a Detto Fatto con le sue golose ricette che piacciono a tutti, ma soprattutto ai bambini, e realizza uno squisito zuccotto di pandispagna a forma di igloo. A Detto Fatto Manuela Badessi propone un nuovo tutorial sulla pole dance, dimostrandoci che chiunque può praticare questo bellissimo sport. Oggi Manuela ci insegna delle nuove figure. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.

