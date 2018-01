Eventi San Valentino 2018: come trascorrere la festa degli innamorati a Milano!

Trascorrere San Valentino a Milano significa trovarsi nella città giusta il 14 febbraio, perché il capoluogo lombardo perché sa essere veramente una meta romantica. Gli eventi e le feste in giro per la città sono davvero tanti e c’è solo l’imbarazzo della scelta. Tante sono le soluzioni e i pacchetti creati ad hoc per rendere unica e speciale la giornata dedicata agli innamorati.

Le soluzioni più interessanti per una cena di coppia a San Valentino: il 14 febbraio nei ristoranti di Milano.

La cena più romantica dell’anno è la cena di San Valentino nei ristoranti di Milano. Non c’è giornata migliore del 14 febbraio per rendere omaggio al tuo amore e goderti una serata intima e speciale in compagnia della persona che ti fa battere il cuore. Per l’occasione, ogni chef della città che si rispetti ha pronta una proposta gustosa, a volte afrodisiaca, certamente in grado di stupire la persona che ami. Tanti menù per due ricchi di ogni prelibatezza, sia di terra che di mare, e impreziositi da dolcissimi dessert. Gli ingredienti ideali per un appuntamento a lume di candela.

Il Serendepico propone un menu sensazionale per la romantica serata di San Valentino. Un ambiente elegante per un ristorante situato di fronte alla facciata del Castello Sforzesco di Milano.

Un modo unico per festeggiare il giorno di San Valentino è sicuramente il ristorante C’Era Una Volta Un Re! Una location incantevole, fuori dal tempo, che vi trasporterà per una sera in un’altra epoca, raccolta ed intima, perfetta per onorare il giorno degli innamorati, insieme alla persona che amate!

Un’ultima idea è quella di trascorrere San Valentino a Il Castelletto di Milano, alle porte della città. Propone una splendida serata dedicata all’amore. Si potrà scegliere tra tante differenti proposte menù. Il soggiorno presso una delle meravigliose camere, dotate di ogni comfort e l’utilizzo della zona SPA. Una notte magica da condividere con il proprio partner, per momenti indimenticabili.

Una romantica passeggiata fuori porta per San Valentino tra ville e antichi castelli di Milano.

L’occasione del 14 febbraio è troppo ghiotta per lasciarsi sfuggire alcune delle serate più stuzzicanti del panorama meneghino: ecco l’elenco delle proposte nelle ville e antichi castelli di Milano e dintorni per la serata del 14 febbraio. Una prerogativa di poche città in Italia, quelle più fascinose e ricche di storia, un’alternativa che Milano riesce ad offrire a tutti, compresi i tanti turisti che sceglieranno il capoluogo meneghino per festeggiare una delle ricorrenze più attese dell’anno. Una cena di coppia con sullo sfondo di un’antica villa o di un castello, l’idea originale per il tuo San Valentino.

Si potrebbe trascorrere San Valentino alla Villa Reale di Monza, una location unica e suggestiva. Per una serata speciale e romantica. Con la possibilità di visitare le spettacolari stanze della Villa. Oppure si potrebbe optare per il Castello di Pomerio Erba, una location unica ed esclusiva. Con un menù prelibato e la possibilità di pernottare in un’hotel 4 stelle superior adiacente alla struttura. Per una notte unica, passionale e romantica.

