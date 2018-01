Guida tv completa di stasera mercoledì 24 gennaio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo mercoledì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmessa la trasmissione di Alberto Angela Meraviglie. Si conclude stasera.il viaggio di Alberto Angela con una puntata dedicata a Castel del Monte e Alberobello in Puglia, agli etruschi tra Cerveteri e Tarquinia e alle ville palladiane in Veneto. Su Rai 2 andrà in onda il film con Luca e Paolo Un fidanzato per mia moglie. Camilla per sposare il fidanzato Simone lascia la sua terra, la Sardegna, e va a Milano dove lui vive e lavora in una concessionaria di auto vintage. Due anni dopo il sogno di felicità tra i due sembra andato in frantumi. Non riescono più a comunicare e per di più Camilla non è riuscita ad ambientarsi nella nuova città ed è ogni giorno più depressa. Per scuotere un po’ la situazione Simone prende una decisione che avrà esiti a dir poco tragicomici: assolda Il Falco, un playboy, per sedurre la moglie, che dovrà così essere indotta a lasciarlo. Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il programma di Federica Sciarelli Chi l’ha visto.

Guida TV, tutti i programmi tv di stasera, mercoledì 24 gennaio 2018 su Rai, Mediaset, La7.

Stasera, mercoledì 24 gennaio 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film di e con Ben Affleck The town. Doug MacRay, James Coughlin, Albert Magloan e Desmond Elden, amici da sempre, condividono una vita di crimini e rapine. Un giorno, proprio durante una rapina in una banca, si trovano costretti a prendere in ostaggio la direttrice, Claire Keesey. Sfuggiti alla polizia, i quattro la rilasciano ma uno di loro, Doug, all’insaputa degli altri comincia a frequentarla e tra i due nasce una relazione amorosa.

Su Canale 5 la soap spagnola Il Segreto con una nuova puntata in prima serata. Hernando e Camila si incontrano e decidono di tentare ancora una volta di risanare il loro matrimonio, ma Lucía deve andarsene. La cubana, però, è malata, ma in realtà finge di avere la febbre. Beatriz e Marcela hanno un incontro piuttosto teso a cui segue una visita di Matias a Beatriz per chiederle scusa del comportamento della moglie ed è allora che i due ammettono di essere ancora innamorati. Su Italia 1 andrà in onda il nuovo varietà condotto da Nicola Savino 90 Special. La7 trasmetterà Bersaglio mobile.

