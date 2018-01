Oggi, mercoledì 24 gennaio 2018, torna la soap spagnola Il Segreto con un doppio appuntamento. Nella puntata pomeridiana vedremo che Matias e Marcela trovano una casa in affitto: la loro vita insieme può iniziare. Lucia, intanto, comunica ad Hernando che non può lasciare la sua casa: le è salita la febbre. Hernando non può far altro che permettere alla cubana di restare, anche se la sua presenza costituisce una minaccia. Cosa vedremo nella puntata di stasera? Scopriamolo con le anticipazioni ufficiali.

Le anticipazioni de Il Segreto, la puntata di stasera 24 gennaio 2018: Camila ed Hernando organizzano un piano per sbarazzarsi di Lucia.

Le anticipazioni della puntata di stasera, 24 gennaio 2018, de Il Segreto, rivelano che Hernando e Camila si incontrano per parlare della loro situazione: Hernando è pentito, ama molto Camila e farebbe di tutto per riaverla. Camila, così, decide di dare un’altra possibilità al marito, che ama ancora, ma ad una condizione: Lucia deve andarsene. Hernando le spiega che ora Lucia è malata, ha la febbre alta, ma appena guarirà sicuramente andrà via di casa. Il dottor Zabaleta, intanto, visita Lucia ma non capisce cos’abbia: la donna, in realtà, sta fingendo, non ha nulla ma vuole riprovare a conquistare Hernando. Alla locanda, Camila confida ad Emilia, Alfonso e Nicolas il piano architettato con Hernando per liberarsi di Lucia: faranno credere a tutti che ha deciso di chiudere per sempre con il marito, e per cambiare vita è andata via da Puente Viejo.

Secondo le anticipazioni ufficiali della puntata di stasera de Il Segreto, Beatriz e Marcela si incontrano ed hanno un’accesa discussione. Matias, saputo del litigio, va da Beatriz per chiedere scusa della reazione di Marcela. I due hanno un incontro molto dolce in cui ammettono di non aver mai smesso di amarsi. Matias, però, è sposato e presto diventerà padre. Cosa accadrà?

