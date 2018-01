Un nuovo giorno è iniziato sull’Isola dei Famosi 2018. I naufraghi si stanno ancora cercando di adattare alla nuova vita, lontani dalla routine e dalle comodità cui erano abituati, e stanno imparando a conoscersi meglio. Durante la prima puntata in diretta di lunedì scorso, 22 gennaio, abbiamo scoperto chi sono i 18 naufraghi e abbiamo assistito alle prime nomination. I nominati della settimana sono Marco Ferri e Eva Henger. Scopriamo cosa sta accadendo in queste ore sull’Isola dei Famosi 2018 con il nostro daytime.

Il daytime dell’Isola dei Famosi 2018: grande intesa tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto.

Il gossip delle ultime ore è già focalizzato sull’Isola dei Famosi 2018. Sembra, infatti, che ci siano scintille e sguardi complici tra due concorrenti: si tratta dell’ex tronista Francesco Monte e Paola Di Benedetto. Francesco Monte è il leader della settimana: ha vinto la prova del fuoco in soli 32 secondi, aggiudicandosi così il titolo di mejor e diventando immune dalle nomination. Francesco ha dovuto decidere chi portare con sé sull’isola agiata, e tra le sue scelte c’è anche Paola. Il destino ha voluto che Francesco Monte all’Isola dei Famosi 2018 si trovi tra passato e futuro. L’ex tronista sull’Isola ha ritrovato Stefano De Martino, suo ex cognato: Stefano stava con Belen e Francesco con Cecilia Rodriguez. Nello scorso autunno, Cecilia ha partecipato al Grande Fratello Vip. Lì ha conosciuto Ignazio Moser e ha deciso di iniziare una storia d’amore con lui, lasciando Monte. Che anche Francesco trovi un nuovo amore durante un reality? Per ora l’intesa tra Francesco e Paola cresce, e lo stesso Francesco ha ammesso, in confessionale, di avere un interesse per lei: “Mi piace, lei è interessante anche dal punto di vista caratteriale”. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

