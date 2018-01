Il primo daytime dell’Isola dei Famosi, quello del 23 gennaio 2018, condotto da Stefano De Martino, ha svelato nuovi particolari su quanto successo tra i naufraghi che sono approdati a Cayos Cochinos. Appena arrivati in Honduras, i 17 concorrenti dell’Isola dei Famosi (solo ieri si è aggiunto il diciottesimo scelto tramite format web “Saranno Isolani“, l’ex pugile amico dei vip Franco Terlizzi) hanno trascorso 3 giorni a Villa La Palma. Il sensitivo Craig Warwick ha subito avvertito una presenza: “Qui c’è il fantasma di una donna”. Ma questa dichiarazione è stata accolta dallo scetticismo dei più compreso quello di Giucas Casella. Nel mentre Alessia Mancini e Chiara Nasti hanno avuto uno screzio.

La lite tra Alessia Mancini e Chiara Nasti e il chiarimento tra Giucas e Craig.

La fashion blogger Chiara Nasti per una lite avuta in albergo, al momento delle nomination durante la puntata in diretta di lunedì 22 gennaio 2018, fa il nome di Alessia Mancini (“mi hanno riferito certe cose, sparla alle spalle, non è sincera”). La Mancini è indignata ed insiste per parlare perché non vuole dare una settimana di vantaggio alla rivale (dimostrando di conoscere bene i meccanismi dei reality): “Eh no, Alessia, la prossima settimana sarà troppo tardi. Non è giusto. Devo dire una cosa breve adesso. Abbiamo litigato perché lei fa la principessina, servita e riverita e invece qui c’è bisogno di gente che lavora. Ma poi ci siamo chiarite”.

La prima lite dell’Isola dei Famosi, in diretta tv, è appannaggio dei due sensitivi Giucas Casella e Craig Warwick. Casella nomina: “Crecker QUELLO CHE PARLA CON GLI ANGELI”, Craig ribatte: “non fare il cretino, hai 68 anni. Sei invidioso”. Giucas replica stizzito: “Invidioso? Ma sei fuori di testa?”.

Finiti entrambi sull'isola del pejor, Giucas e Craig si abbracciano e fanno pace. Casella sostiene che non voleva offenderlo e promette che imparerà il suo nome e non sbaglierà più.

