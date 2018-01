Anticipazioni News e Gossip sul Festival di Sanremo 2018. Il Festival di Sanremo non ha ancora avuto inizio e, secondo non pochi rumors che circolano sulla rete e sui tabloid, si starebbe già creando delle divergenze di vedute tra Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Principale fonte sulla maretta fra i due, è il settimanale Spy, diretto dal grande esperto di gossip Alfonso Signorini.

Secondo quanto afferma la rivista, i due co-presentatori del Festival hanno idee molto distanti tra loro a proposito del modo di condurre l’evento. Pare che per questo motivo anche il servizio fotografico che dovrebbero realizzare insieme starebbe subendo continui rinvii.

Festival di Sanremo 2018 – Le ultimissime Anticipazioni News e Gossip. Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino non andrebbero d’accordo perché parlano due lingue (artisticamente) diverse!

Secondo le ultime anticipazioni, le news e il gossip sul Festival di Sanremo 2018, e in particolare secondo il magazine Spy «l’attore non si sarebbe molto allineato al linguaggio televisivo, alle idee, alla comicità leggera della bella conduttrice. L’attore preferisce i testi impegnativi e l’umorismo in stile Paola Cortellesi e Virginia Raffaele. In realtà alla base del mancato shooting fotografico con i conduttori ci sarebbe l’indecisione della Rai sul nome dell’ipotetico quarto presentatore.

Michelle vorrebbe Ilaria D’Amico per giocare sulla rivalità tra prime donne, mentre Pierfrancesco preferirebbe una figura a lui più congeniale, una comica con i suoi tempi e la sua formazione come Sabrina Impacciatore». In attesa di decifrare meglio cosa sta succedendo dietro le quinte, vi riveliamo altri nomi della lista dei super ospiti: Negramaro, Renato Zero, J-Ax e Fedez e Gianni Morandi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA