La coppia sarà ospite da Maria De Filippi a C’è posta per te. Belen Rodriguez ritorna negli studi di C’è Posta per te, condotto da Maria De Filippi. La showgirl arriverà come “sorpresa”, in compagnia del nuovo fidanzato, Andrea Iannone. La trasmissione, C’è posta per te, è molto seguita il sabato sera e i telespettatori si affezionato ai protagonisti delle storie raccontate durante la messa in onda del programma. Per la terza puntata di quest’edizione, la presentatrice Maria De Filippi ha deciso di invitare la coppia Belen e Andrea. L’indiscrezione è stata fornita dal settimanale Chi, uscito in edicola il 24 gennaio 2018.

C’è posta per te: Belen Rodriguez e Andrea Iannone ospiti della De Filippi.

Nell’articolo che parla del soggiorno a Cortina della coppia insieme al figlio Santiago, dove si legge: “Poi i tre sono volati a Cortina, ed ecco le immagini della nuova famiglia allargata dei Rodriguez. Quella di Santi con mamma Belu e Andrea…la coppia che Maria De Filippi, per la prima volta, ha chiamato a C’è posta per te”. La relazione d’amore tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone, procede a gonfie vele nonostante si è parlato di crisi tra i due. Per Belen sia l’amore che la carriera procede in maniera ottima, soprattuto va molto bene il rapporto con la sorella più piccola Cecilia. Le due sorelle stanno lavorando ad una nuova campagna pubblicitaria del loro brand di costumi Me Fui.

La nuova casa di Belen Rodriguez e Andrea Iannone è pronta.

Belen Rodriguez e Andrea Iannone presto si trasferiranno a Lugano, in Svizzera, nella nuova casa. Ha fatto questa scelta per vivere serenamente insieme a Santiago. Decisione spinta dalla volontà di vivere fuori dal caos di Milano e per vivere immersi nel verde.

