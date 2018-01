Il Maresciallo Cecchini aiuta Anna a riconquistare Giovanni: ci riuscirà? Le anticipazioni di Don Matteo 11 di stasera, 25 gennaio 2018. Stasera, giovedì 25 gennaio 2018, andrà in onda un nuovo episodio dell’amata fiction Rai Don Matteo 11. Secondo le anticipazioni ufficiali, nella puntata di oggi di Don Matteo vedremo i Carabinieri (e Don Matteo) indagare sull’aggressione ad una compagna di scuola di Sofia e su un altro caso la cui principale indiziata è l’ex fidanzata di Giovanni.

Anna non la prenderà molto bene, ma intanto sarà intenta nella riconquista dell’avvocato. Il Maresciallo Cecchini vorrebbe aiutarla, e mette a punto un piano “infallibile” che farà innamorare nuovamente Giovanni. Cosa vedremo giovedì prossimo? Scopriamolo con le nostre anticipazioni ufficiali.

Le anticipazioni della puntata di giovedì 1 febbraio 2018 di Don Matteo 11: il Maresciallo tradisce Caterina?

Secondo le anticipazioni di Don Matteo 11, giovedì 1 febbraio 2018 vedremo i Carabinieri indagare sulle minacce che una giovane donna è costretta a subire. Don Matteo, intanto, offre la sua ospitalità ad una donna bisognosa di aiuto ma molto eccentrica.

Il pm Nardi ha bisogno dell’aiuto del Maresciallo Cecchini: la sua ex fidanzata è tornata a Spoleto per riprendersi il suo cane, ed il Maresciallo escogita un piano per nascondere il cagnolino. Anna Olivieri vede Cecchini in compagnia di una donna, ed inizia a temere che il Maresciallo stia tradendo la moglie Caterina.

