Guida tv completa di giovedì 25 gennaio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 ore 21:25, andrà in onda Don Matteo 11, con gli episodi La ricchezza vera e Il prezzo del talento. Una compagna di scuola di Sofia viene aggredita, ed i Carabinieri indagano. Anna, intanto è determinata a riconquistare Giovanni, e Cecchini cerca di aiutarla. Su Rai 2 va in onda Le spose di Costantino, il docureality di Rai 2. Su Rai 3 ore 21:20 vedremo il nuovo programma di Michele Santoro M.

La guida tv di questa sera, giovedì 25 gennaio 2018 e le ultime anticipazioni e news sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Ecco la nostra guida Tv sulla prima serata delle principali emittenti con le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti Mediaset. Su Rete 4 alle ore 21.20 vedremo la trasmissione Quinta colonna. Su Canale 5 andrà in onda il film con Checco Zalone Sole a catinelle. Checco vende aspirapolveri, ma il lavoro non rende bene e neanche con la moglie le cose vanno per il verso giusto. L’ottimismo, certo, non gli manca ma la vita a volte sa essere severa. Quando il figlio, Nicolò, porta a casa una pagella perfetta, Checco si ritrova a dover mantenere la promessa di portarlo al mare. Si mette in macchina e parte alla volta del Molise con il figlio, sperando di riuscire a vendere qualche aspirapolvere ai parenti. Non vende nulla ma finisce a casa di Zoe, una ragazza ricchissima madre di un ragazzino che ha le stessa età di Nicolò. Su Italia 1 vedremo il film Capitan America – Il primo vendicatore. Secondo le anticipazioni della Guida Tv, su La7 va in onda il programma Piazzapulita.

