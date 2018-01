Isola dei Famosi 2018: Cecilia ed Alessia ai ferri corti, ma poi si riappacificano

Isola dei famosi 2018: lite tra Alessia Mancini e Cecilia Capriotti. L’Isola dei Famosi 2018 è già iniziata da qualche giorno e le varie dinamiche tra i 18 vip, alle prese con fatica fisica e privazioni alimentari, si stanno dipanando. La convivenza forzata ha già prodotto le prime vittime. Alessia Mancini e Cecilia Capriotti hanno soggiornato in una villa assieme agli altri concorrenti dell’Isola dei famosi 2018, dividendo il bagno.

Complice una sigaretta fumata nel bagno da Cecilia ed Alessia è partita all’attacco, accusandola di essere una maleducata e di non avere rispetto. Probabilmente non è stata la prima volta ed Alessia ha rimarcato più volte con veemenza che si trattava di una questione di maleducazione. La Mancini si è fatta le sue ragioni anche con gli altri concorrenti dell’Isola dei famosi 2018.

Lo scontro tra Cecilia Ed Alessia e la riappacificazione.

Le due donne hanno un nuovo scontro sul patio della villa. Cecilia non accetta di essere stata attaccata e giudicata da Alessia, la quale continua a ripeterle che è una maleducata. La Capriotti passa all’attacca e dice ad Alessia che è una cafona, visto come si è comportata. Il battibecco prosegue finché Alessia osserva che ha difficoltà a relazionarsi con Cecilia, perché parla solo lei. Dopo un po’ segue un chiarimento “a porte chiuse”. Le due donne non vogliono più litigare per non far parlare della vicenda. Pace fatta o solo una tregua?Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

