Isola dei Famosi 2018, le ultime news. Dopo la fine della relazione con Cecilia Rodriguez, Francesco Monte sembra essere pronto a rimettersi in gioco. Nel daytime de L’Isola dei Famosi in onda mercoledì 24 gennaio 2018 sono emersi nuovi dettagli sul rapporto instauratosi tra l’ex tronista e la ex “Madre Natura” di “Avanti un altro”, Paola Di Benedetto.

Francesco Monte e Paola Di Benedetto molto vicini dopo appena due giorni sull’Isola dei Famosi 2018.

“Sono caricato a molla. Non vedo l’ora di spiccare il volo per l’Isola. Parto con la voglia di una mia rinascita” aveva dichiarato Francesco a Verissimo prima di lasciare l’Italia.

Francesco aveva inoltre rivelato di voler partecipare all’ Isola per dimenticare il suo grande amore Cecilia. L’ex tronista ha mantenuto la sua promessa tanto che, già dal secondo giorno di permanenza in Honduras, ha iniziato a flirtare con una naufraga del reality. Stiamo parlando della showgirl Paola che sembra ricambiare le attenzioni del bel pugliese. I due ragazzi appaiono sempre vicini e sempre più complici e in un confessionale Monte ha confermato: “Mi piace, è interessante anche dal punto di vista caratteriale”. Lei invece ha rivelato: “Voleva fare il simpaticone e gliel’ho concesso, ma mi piace. Non so se gli piaccio, ma da come mi guarda e si comporta credo ci possa essere un interesse.” Non è chiaro se la Di Benedetto sia fidanzata oppure no: sul suo account Instagram non ci sono foto in dolce compagnia.

Francesco Monte e Paola Di Benedetto sono nella stessa squadra e passerranno insieme la settimana sull’isola ‘agiata’. Scatterà la passione tra i due? Cosa ne penserà la Rodriguez? Staremo a vedere

© RIPRODUZIONE RISERVATA