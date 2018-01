Il daytime dell’Isola dei Famosi 2018 del 25 gennaio 2018: la vita sull’Isola Peor. I naufraghi cercano di adattarsi alla vita sull’Isola dei Famosi 2018, ma non è facile. Francesca Cipriani vorrebbe almeno fare uno shampoo come si deve, e chiede l’aiuto di Eva Henger e Craig Warwick. Eva è inquieta: non riesce a capire perché Francesco Monte l’abbia nominata. Eva crede che Francesco sia partito molto avvantaggiato in quest’avventura a causa del tradimento subito dall’ex fidanzata Cecilia Rodriguez all’interno della Casa del Grande Fratello Vip: l’ex tronista ha in questo modo aumentato la sua popolarità. I naufraghi dell’isola Peor, intanto, iniziano a sentire la fame. Hanno pescato, ma ogni tentativo di accendere il fuoco è vano. Alcuni naufraghi mangiano il pesce crudo mentre altri, come Francesca Cecilia ed Eva, ne appaiono disgustati, così aprono una latta di verdure bollite, per le emergenze. Tutti mangiano con grande appetito tranne Chiara, che prova nuovamente ad accendere il fuoco ma senza successo.

Il nuovo Rambo: il daytime dell’Isola dei Famosi 2018 di oggi 25 gennaio 2018.

Sull’Isola del Mejor Jonathan Kashanian va a pesca con la canna costruita personalmente e cattura un pesce e si definisce il Rambo della situazione.Alessia Mancini e Francesco Monte si chiedono quale sia l’attrezzatura a disposizione dei naufraghi sull’Isola Peor: sembra già molto scarsa quella a loro disposizione, come faranno gli altri a mangiare? Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

© RIPRODUZIONE RISERVATA