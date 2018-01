Isola dei Famosi 2018: in arrivo altri due concorrenti. L’Isola dei Famosi 2018 è iniziata da pochi giorni e già sono in arrivo sorprese per i naufraghi. Dopo l’ultimo arrivato Franco Terlizzi, sono previsti due nuovi sbarchi sull’Isola. La cosa non farà piacere ai vip costretti alla convivenza forzata in condizioni estreme. Alessia Marcuzzi aveva svelato nel corso di un’intervista a Verissimo che l’edizione dell’Isola dei famosi di quest’anno sarebbe stata ricca di colpi di scena.

Altri due concorrenti all’Isola dei Famosi 2018.

La prima nuova naufraga ha già un volto: Elena Morali, ex concorrente de “La pupa e il secchione”. Sull’isola dovrà assumere un ruolo piuttosto scomodo: quello del fantasma. In pratica per poter sopravvivere sull’isola dovrà procurarsi il cibo e attrezzi, sottraendoli agli altri naufraghi. La rivelazione è stata fatta dal settimanale Chi.

Del secondo naufrago non è ancora trapelata l’identità, si sa solo che è un comico. Potrebbe essere il fidanzato della Morali: Gianluca Fubelli, alias Scintilla? Elena Morali ed il comico di Colorado hanno annunciato a dicembre a Pomeriggio Cinque la data delle loro nozze:il 29 aprile. Barbara D’Urso aveva lanciato un ultimatum al comico:“Entro la metà di giugno 2018 tu Elena te la sposi, vi mandiamo le nostre telecamere e seguiamo in esclusiva il vostro matrimonio. Vediamo siccome abbiamo puntate di Domenica Live stra piene di artisti famosi, forse un buco lo troviamo per il 29 aprile, ti va bene?”. La Morali ha precisato: “A dire il vero Barbara abbiamo deciso di fare una doppia cerimonia, una privata per noi due soli e una pubblica per te e per voi tutti”.Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

