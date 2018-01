Masterchef 7, stasera su Sky Uno va in onda la sesta puntata. Torna stasera, giovedì 25 gennaio 2018, una nuova puntata di Masterchef, in onda su Sky Uno a partire dalle ore 21.15. Quella di stasera è la sesta puntata del famoso talent culinario.

Masterchef 7: anticipazioni della puntata di oggi 25 gennaio 2018.

I sedici cuochi amatoriali in gara dovranno affrontare una nuova e imprevedibile Mystery Box. Dovranno unire ragione e sentimento per preparare in loro piatto vincente. Il migliore si aggiudicherà l’importane vantaggio nell’Invention Test che avrà protagonista diversi ingredienti ricchi di proprietà benefiche. Invece, per la prova in esterna, i giudici porteranno gli aspiranti chef in un lussuoso hotel di Milano. Dove dovranno preparare, divisi in brigate, un pranzo per la celebrazione del Bar Mitzvah. Cerimonia per festeggiare il passaggio all’età adulta, nella religione ebraica. Quindi è indispensabile seguire alla perfezione, con responsabilità e rigore, i dettami della cucina kosher. La brigata che perderà affronterà il Pressure Test, decisivo per stabilire chi potrà rimanere nella cucina di MasterChef e chi dovrà abbandonare per sempre la gara.

MasterChef Magazine.

Continua la striscia quotidiana di MasterChef Magazine, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20.05 sempre su Sky Uno HD. Tra gli ospiti, gli chef Fabio Pisani e Alessandro Negrini, stelle Michelin, che presentano una ricetta in cui celebrano due degli italianissimi tesori gourmet protagonisti della loro cucina, i pomodori e i gamberi viola di Sanremo e, a San Vito di Cadore, sulle Dolomiti, scopriamo gli chef stellati Oliver Piras e Alessandra Del Favero, giovani promesse della cucina italiana.

Come ogni settimana, Bruno Barbieri rivela tecniche, ingredienti, trucchi e segreti del mondo della cucina. Antonino Cannavacciuolo, in esclusiva dal suo ristorante stellato Villa Crespi, prepara un piatto sorprendente e facile da realizzare mentre, Antonia Klugmann mostra la cucina del suo ristorante stellato, L’Argine a Vencò. E, infine, ritroviamo le storie e le ricette degli aspiranti chef protagonisti del cooking show.

