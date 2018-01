Anticipazione nuova puntata trono over di Uomini e Donne. Oggi 25 gennaio 2018 andrà in onda su Canale 5 alle 14:45 nuova puntata di Uomini e Donne. Scopriamo cosa accadrà oggi durante la puntata del trono over che verra trasmessa.

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over: puntata 25 gennaio 2018.

Al centro dello studio del Trono over di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi, si siedono Emy e Pacifico. La dama dichiara di essere uscita con Pacifico, nonostante la redazione sapeva che Emy fosse uscita con un altro cavaliere. La redazione sapeva solamente che con Pacifico si sentiva. Emy confessa che Francesco è stato bugiardo con lei e che intende continuare la conoscenza con Pacifico. Quest’ultimo dice di averla invitata ad andare a casa sua a Torino ma la dama ha rifiutato: Emy nega, e le dice che sarebbe disposta ad uscire dal programma con lui. Pacifico, intanto, rivela di aver sentito un’altra persona, che è andata anche a trovarlo: si tratta di Alterina. Quindi Pacifico chiude con Emy. Alterina, però, dice che tra loro non è scattato quel qualcosa in più: e che lo vede solamente come un fratello. Pacifico vorrebbe restare in trasmissione, e Maria De Filippi chiede ad Emy cosa intende fare e la dama risponde di non volerlo più.

Tocca a Marco A. e Grazia ad andare al centro. I due si sono incontrati, lei ne parla con entusiasmo ma lui ha fatto sapere alla redazione di voler conoscere Rita perché con Grazia non è scattata la scintilla. Tina ringrazia per i complimenti di Raffaele in quanto la trova una bella donna, interviene Gemma ed inizia un dibattito in studio. Si passa a Giorgio: per lui ci sono, Norma e Tiziana. Giorgio le saluta entrambe e vorrebbe ballare con Paola ma Gemma si propone: il cavaliere la invita a tornare al proprio posto e balla con Paola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA