Uomini e donne, le ultime news, Gemma soffre per le parole di Giorgio. Mercoledì 24 gennaio 2018, sono state registrate le nuove puntate del Trono Over di Uomini e Donne. Programma pomeridiano condotto da Maria De Fillippi. Scopriamo insieme cosa è accaduto durante la registrazione.

Uomini e Donne: Gemma soffre per le parole di Giorgio.

La puntata registrata, inizia con i recall della scorsa puntata. Gemma Galgani entra in studio e davanti a lei si siede Giorgio Manetti. La dama torinese dichiara di aver sofferto molto per l’intervista rilasciata da Giorgio in cui ha ammesso di essersi innamorato di Gemma durante la loro storia. Giorgio nega tutto e dichiara che le frasi riportate nell’intervista non sono mai state pronunciate da lui, suscitando così lo sconforto di Gemma.

Uomini e donne: anticipazioni trono over.

Poi si passa alla frequentazione tra Benino e Clara, dove lui comunica di voler lasciare il programma insieme a lei. Poi, al centro dello studio Grazia, Rita e Lucy, dove viene mostrato il recall della scorsa volta che vede protagonista le prime due con Marco A. Dove Grazia dice di aver interrotto la conoscenza con Marco perché lui intende continuare a conoscere Rita. In studio Marco spiega che nonostante il bacio, non c’è abbastanza trasporto e dunque intende continuare la frequentazione con Lucy. Poi, la De Filippi dichiara che Anna ha fatto pace con Giorgio in occasione del compleanno della mamma, Anna lo ha chiamato e il cavaliere le ha fatto fare gli auguri. Gemma e Gianni ribadiscono che tra loro due c’è una storia e parte un’accesa discussione. Poi, è il turno di Ida dove nel recall la si vede insieme a Riccardo, Sossio, Angelo e il neo arrivato Gianluca.

La dama entra in studio e congeda Gianluca in quanto non è scattata scintilla. Entra anche Riccardo che dichiara di essersi allontanato da Ida per riflettere. Poi, Riccardo vuole sapere come sia andata con Angelo. Quest’ultimo risponde di essere andato a fare colazione con lei e di averle parlato e Ida ammette di aver molto apprezzato le sue parole. Dopo il ballo, Maria dice ad Ida che Riccardo si sta sentendo con un’altra dama ed è anche per questo che il cavaliere si è allontanato da lei.

