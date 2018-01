Apple rilascerà il nuovo iOS 11.3 dalla prossima primavera. Apple ha pubblicato in anteprima le anticipazioni sulle novità che saranno introdotte nella versione 11.3 di iOS. Le nuove funzionalità saranno disponibili a partire dall’iPhone 6 e modelli successivi. Scopriamo insieme tutte le novità previste nel nuovo aggiornamento.

Le principali novità di iOS 11.3.

Le novità più importanti introdotte nella versione iOS 11.3, saranno ARKit 1.5 e le nuove animoji. Poi verranno effettuati ritocchi nell’app Salute, business chat e diverse altre funzioni esclusive. Il nuovo aggiornamento iOS 11.3 prevede un’opzione che consente di monitorare il livello di usura della batteria e consente di decidere se attivare o disattivare quello che viene denominato “strozzamento” ovvero il throttling delle prestazioni, introdotto con iOS 10.2.1. Tale funzione,è disponibile accedendo in Impostazioni, alla voce Batteria, permette di scegliere se ridurre le prestazioni del proprio dispositivo apple dovuto ad una eccessiva usura della batteria. Nel caso l’utente scegliesse di disattivare il throttling, Tim Cook ha precisato che il possessore del dispositivo lo farà a suo rischio e pericolo, consapevole che una batteria usurata è origine spesso di gravi anomalie di funzionamento, come ad esempio lo spegnimento improvviso del device.

ARKit 1.5 e le nuove animoji.

L’introduzione di ARKit, ovvero il kit di sviluppo per creare applicazioni in realtà aumentata, farà affidamento su una fotocamera ottimizzata e su altre funzionalità. Come ad esempio, nella versione 1.5 della piattaforma, integrata all’interno di iOS 11.3, si potranno distinguere e posizionare oggetti virtuali su piani orizzontali, come tavoli e sedie, su superfici verticali, come muri e porte, e superfici irregolari.

Poi, tutte le app che si basano sul kit ARKit potranno individuare la posizione di immagini 2D reali come cartelli, manifesti e opere d’arte, dando vita ad esperienze AR interattive. Come, ad esempio la creazione di mostre interattive all’interno di un museo o la realizzazione di una locandina di un film. Poi, con l’aggiornamento di iOS 11.3 saranno aumentate il numero delle animoji, ovvero le faccine animate. Come viene riportato da Apple, gli utenti potranno vestire i panni di un leone, di un orso, di un drago o di un teschio ricorrendo alle proprie espressioni facciali davanti alla fotocamera grazie al TrueDepth di FaceID. Saranno 16 i nuovi personaggi animabili introdotti.

Business Chat.

Nella versione11.3 di Ios, l’app Messaggi includerà anche una nuova funzione denominata Business Chat. Essa, consentirà agli utenti di iPhone e iPad di riuscire a comunicare direttamente con tutte le aziende che aderiranno al servizio. Questa funzione, inoltre, con le aziende non condividere le informazioni sui recapiti degli utenti e verrà connessa con Apple Pay per effettuare acquisti in tempo reale.

Health Records, la cartella clinica digitale.

Per concludere, la versione iOS 11.3 include una nuova sezione dell’app Salute, la cosiddetta Health Records, dove vengono registrati tutti i dati sanitari provenienti da ospedali e cliniche private. In tal modo, i pazienti che parteciperanno a tale programma, avranno accesso alle proprie cartelle cliniche, ricevendo notifiche su analisi e farmaci. Apple ha precisato che tutti i dati di Health Records saranno crittografati e protetti da un apposito codice.

© RIPRODUZIONE RISERVATA