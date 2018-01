Guida tv completa di venerdì 26 gennaio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo venerdì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 andrà in onda il varietà Superbraian – Le supermenti. Va in onda stasera su Rai 1 la terza puntata del talent in cui si sfidano persone con capacità mentali straordinarie che si sottoporranno al giudizio del pubblico in studio e della giuria, composta da tre personaggi famosi, che cambierà in ogni puntata. Su Rai 2 andrà in onda il programma Kronos – Il tempo della scelta. Su Rai 3 alle 21:20 andrà in onda il film con Stefano Accorsi Veloce come il vento. Giulia De Martino ha la passione per i motori ed è una bravissima pilota. Giulia partecipa a soli diciassette anni al Campionato GT guidata dal padre Mario. Ma un giorno la sua vita cambia…

Guida tv di questa sera venerdì 26 gennaio 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera, venerdì 26 gennaio 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro torna la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, Quarto grado. Su Canale 5 vedremo la prima puntata della nuova serie tv Immaturi – La serie. Per trovare i soldi per le medicine di Simona, Claudia decide di esibirsi, come ballerina di pole dance, in un locale equivoco. A scuola, intanto, arriva il giorno del colloquio dei docenti con i genitori. Lorenzo si fa accompagnare dal papà, Francesca si fa rappresentare dal proprio tutor per evitare lo sguardo di Daniele. Luisa e Lorenzo vanno ad uno speed date, e qui Lorenzo capisce di amare l’amica. Luisa, però, accetta l’appuntamento di un uomo conosciuto lì. Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il film Heart of the sea – Le origini di Moby Dick. Stasera La7 trasmetterà invece il programma Propaganda Live.

