Stasera, venerdì 26 gennaio 2018, andrà in onda una nuova puntata della nuova fiction di Canale 5 Immaturi – La serie. Dopo il film, Mediaset manda in onda la serie tv che già nelle sue due prime puntate ha riscosso un enorme consenso tra il pubblico da casa. Scopriamo cosa vedremo stasera, 26 gennaio 2018. Nelle scorse puntate abbiamo visto come a Claudia, la professoressa di storia e filosofia, stia molto a cuore la situazione di Simona, una sua alunna malata di epatite C. Simona ha bisogno di cure molto costose, e per poterla aiutare Claudia decide di esibirsi come ballerina di pole dance in un locale piuttosto equivoco. Le anticipazioni ufficiali rivelano che a scuola, intanto, arrivano i temuti colloqui con i docenti. Lorenzo si presenta all’incontro con il padre, mentre Francesca fa andare ai colloqui il suo tutor per evitare di stare a quattrocchi con Daniele, il professore di matematica. Francesca ha paura: Daniele le piace, e sembra che l’insegnante ricambi l’interesse. Daniele, infatti, chiede a Francesca di uscire insieme, e riesce a convincere Francesca ad accettare l’invito.

Le anticipazioni di Immaturi – La serie di oggi, 26 gennaio 2018: incontri galanti per Luisa e Piero.

Le anticipazioni ufficiali di Immaturi rivelano che Lorenzo e Luisa vanno ad uno speed date, e Luisa accetta di uscire con un uomo conosciuto lì. Lorenzo, invece, non ha accettato inviti: durante lo speed ha capito che chi gli interessa è solo Luisa. Pur di starle vicino, accetta di fare da baby sitter alla piccola Emma mentre Luisa esce con il suo corteggiatore. Anche per Piero si prospetta una serata galante: riesce ad ottenere un appuntamento con Claudia. Piero, però, viene bloccato da Cinzia ed è costretto a rinunciare all’appuntamento con la bella professoressa. Il giorno dopo, Piero tenta di scusarsi con Claudia ma la professoressa mette le mani davanti e lo anticipa, inventando una scusa per giustificarsi: anche lei non è potuta andare all’appuntamento, e non è riuscita ad avvisarlo. Ovviamente è una scusa, e la professoressa sa come vendicarsi…

