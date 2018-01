Stasera, venerdì 26 gennaio 2018, va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Immaturi – La serie. Secondo le anticipazioni ufficiali, vedremo che Claudia decide di esibirsi come ballerina di pole dance in un locale piuttosto equivoco pur di guadagnare qualcosa per poter aiutare Simona a fare le cure mediche di cui ha bisogno. A scuola, intanto, arrivano i temuti colloqui con i docenti. Lorenzo si presenta all’incontro con il padre, mentre Francesca fa andare ai colloqui il suo tutor per evitare di stare a quattrocchi con Daniele, il professore di matematica. Francesca ha paura: Daniele le piace, e sembra che l’insegnante ricambi l’interesse. Daniele, infatti, chiede a Francesca di uscire insieme, e riesce a convincere Francesca ad accettare l’invito. Lorenzo e Luisa, intanto, vanno ad uno speed date, e Luisa accetta di uscire con un uomo conosciuto lì. Lorenzo, invece, ha capito che chi gli interessa è solo Luisa.

Le anticipazioni della quarta puntata di Immaturi – La serie di venerdì 2 febbraio 2018.

Venerdì prossimo, 2 febbraio 2018, andrà in onda la quarta puntata di Immaturi – La serie. Secondo le anticipazioni ufficiali, vedremo i ragazzi occupare la scuola. Piero, con una scusa, porta Claudia in sala insegnanti: qui i due si baciano, ma la bella professoressa dopo un po’ si tira indietro. Le situazioni sentimentali degli immaturi si fanno sempre più complesse. Luisa scopre che Lorenzo non ha la patente, ed intanto si invaghisce del pilota di un taxi. Daniele va in un centro di recupero per curare la sua dipendenza da gioco, e qui incontra Francesca, che crede essere dipendente dall’alcol.

