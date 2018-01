Il daytime dell’Isola dei Fampsi 2018: Francesco Monte e la malinconia… Un altro giorno inizia sull’Isola dei Famosi 2018. Vediamo cosa sta accadendo nelle ultime ore con il nostro daytime. Sull’Isola Peor i naufraghi iniziano a risentire della fame. Anche sull’isola Mojor il cibo scarseggia, ma almeno qui i naufraghi possono dividere un cocco ed un po’ di pesce pescato da Jonathan Kashanian. Ed è proprio il cocco, oggi, il pomo della discordia: Filippo Nardi e Nadia Rinaldi fanno colazione con un cocco, e Rosa Perrotta è infastidita dal fatto che lo mangino solo loro e non facciano porzioni per tutti. Filippo risponde che solo chi si presenta a colazione avrà il cocco, e questa risposta irrita molto Rosa, che inizia a discutere con Nadia. Francesco Monte, intanto, si lascia andare ad un momento di malinconia. L’ex tronista all’Isola dei Famosi 2018 si isola dal gruppo e pensa alla sua storia d’amore con Cecilia e a come si sia conclusa in modo così veloce. In suo aiuto arriva Paola di Benedetto che gli propone una sorta di seduta du psicoanalisi e gli consiglia di pensare alla sua storia, ma in tempo limitato.

La situazione sull’isola Peor: il malore di Francesca nel daytime dell’isola dei Famosi di oggi, 26 gennaio 2018.

Sull’Isola Peor i naufraghi non hanno utensili per aprire il cocco e non hanno il fuoco per cucinare. I naufraghi sono affamati e si chiedono quanto si può sopravvivere senza mangiare. Hanno a disposizione solo un polpo crudo ma in pochi lo assaggiano. Francesca Cipriani, in particolare, accusa questa precaria situazione e ha un malore. Urge l’intervento di un medico, ma per fortuna Francesca, colpita forse da un calo di zuccheri, si riprende subito e torna dai compagni, rassicurandoli sulla sua salute.

Come se non bastasse, sull’Isola del Peor inizia ad esserci cattivo tempo. Chiara vorrebbe costruire una capanna, ma Gaspare nota che non ci sono abbastanza stuoie per tutti. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

