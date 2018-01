Isola dei famosi 2018: c'è feeling tra Bianca Atzei e Filippo Nardi?

Isola dei famosi 2018. Non è trascorsa neanche una settima dall’inizio dell’Isola dei famosi 2018 ed i vip stanno cominciando a risentire delle condizioni estreme in cui devono muoversi. Dopo aver soggiornato una settimana in una villa messo a loro disposizione prima della partenza vera e propria per l’Isola, si sono create le prime simpatie e qualche schieramento. Bianca Atzei sembra essere molto vicina a Filippo Nardi. La cantante è partita per l’Isola dei famosi 2018 dopo la brusca rottura con Max Biaggi. Bianca cerca nell’esperienza sull’isola la maniera per dimenticare ed andare avanti. Probabilmente ci è riuscita, a giudicare da quanto viene rivelato da Gabriele Parpiglia su Instagram.

Bianca Atzei e Filippo Nardi nuova coppia?

Il giornalista Gabriele Parpiglia sottolinea lo sguardo di Bianca mentre guarda Filippo.

Bianca Atzei e Filippo Nardi, entrambi single.

Bianca e Filippo sono entrambi single. Filippo ha avuto una storia importante durata molti anni ed ha un figlio di dieci anni. Il dj e conduttore televisivo si è fatto notare dal pubblico per il carattere impetuoso mostrato nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello. Dopo una scenata nel confessionale fatta agli autori a causa della mancanza di sigarette, decise di uscire dal programma. L’Atzei è rimasta profondamente colpita dalla separazione con Max Biaggi, il quale ha ammesso di volersi dedicare completamente ai suoi figli. Come potrebbe andare a finire se Bianca e Filippo iniziassero una relazione? Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

