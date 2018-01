Isola dei Famosi 2018, le ultime news: Francesca Cipriani si è sentita male. Durante il daytime de l’Isola dei famosi, andato in onda ieri giovedì 25 gennaio 2018 su Canale 5 Francesca Cipriani è svenuta in spiaggia.

La naufraga Francesca Cipriani, ha accusato un malore e ha perso i sensi mentre si trovava sulla spiaggia. Ha perso conoscenza e gli altri naufraghi presenti hanno tentato di soccorrerla ma è stato necessario l’intervento del medico della produzione. Probabilmente, l’ammancamento è stato dovuto alla fame, dovuto ad un calo di zuccheri. Dopo le cure fornite dai medici, Francesca è tornata sull’Isola del Peor, dove è stata accolta con affetto da gli altri naufraghi.

Francesca Cipriani una volta tornata in spiaggia, dalle telecamere ha voluto mandare un messaggio alla sua famiglia: “La mia testa è a mille ma il mio corpo ha ceduto. Sto meglio”. Durante la prima puntata aveva già attratto l’attenzione per i suoi attacchi di panico e le urla per calarsi giù dall’elicottero. In questi primi tre giorni si è fatta notare per il suo décolleté, e poi si è fatta fare lo shampoo da Craig Warwick e Eva Henger. Come le ha fatto notare anche Big Franco, Franco Terlizzi, il non famoso, che non sta mai zitta. E le ha domandato: “Ma da dove viene?” E Francesca Cipriani: “Dalla luna”. Poi, la Cipriani ha un buon feeling con Giucas Casella: ieri lui l’ha sculacciata, poi hanno fatto pace con un bacetto sulle labbra. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

