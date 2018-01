Isola dei famosi 2018: la crisi di Chiara Nasti

Isola dei famosi 2018: il crollo di Chiara Nasti. Partita con entusiasmo e grinta, Chiara Nasti ha avuto un crollo nel corso della permanenza all’Isola dei Famosi 2018. “Ebbene sì, finalmente posso dirlo a tutti voi. Sono ufficialmente una concorrente dell’Isola.Quando mi è stato proposto, all’inizio, ne ero del tutto contraria, morivo all’idea di espormi così tanto non sapendo a cosa andassi incontro. Ho pensato tanto, forse troppo…ho fatto davvero tante riflessioni che mi hanno portato a svariati ragionamenti. Voglio sentirmi per la prima volta LIBERA, “libera” realmente. Ho la fortuna di avere delle persone al mio fianco che mi danno una carica immensa, ho un rapporto con il mio compagno che sognavo fin da piccina di cui mi fido ciecamente. Voglio mettermi in gioco, voglio spogliarmi di tutti i miei pensieri e fragilità. Voglio mettermi a nudo completamente, essere al 100% me stessa senza filtri”, aveva scritto su Faceboook qualche giorno prima delle partenza.

Isola dei Famosi 2018: il fidanzato era contrario.

Il fidanzato di Chiara, Ugo Abbamonte, era inizialmente contrario alla partecipazione all’Isola dei famosi 2018. Ugo ha affidato il suo pensiero ad un post su Instagram.

Isola dei famosi 2018: Il pianto di Chiara Nasti.

Chiara Nasti piange all’Isola dei famosi 2018. Sente la mancanza del fidanzato. Eva Henger e Cecilia Capriotti tentano di consolarle:”Sei una guerriera, reagisci. È un momento di sconforto perché è stato il tuo compleanno e non c’era. Guarda Francesca e ridi”. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

© RIPRODUZIONE RISERVATA