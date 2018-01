Svelati i due nomi dei naufraghi fantasmi che approderanno all’Isola dei Famosi lunedi prossimo. A condurre la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, come inviato in Honduras. Nello studio di Milano i due opinionisti, Mara Venier e Daniele Bossari affiancano la Marcuzzi. La conduttrice del reality, nella conferenza stampa di presentazione aveva preannunciato l’arrivo di due concorrenti misteriosi che sarebbero sbarcati di nascosto sull’isola tra la prima e la seconda puntata. I due naufraghi non saranno ‘visibili’ agli altri concorrenti e dovranno rubare ai naufraghi ‘ufficiali’ per poter sopravvivere. Nei giorni scorsi si erano diffuse delle indiscrezioni su Luca Onestini e Raffaello Tonon. Chi saranno i due naufraghi fantasma che sbarcheranno in Honduras?

Isola dei Famosi 2018: la coppia di naufraghi fantasma?

Nel corso della prossima puntata, dell’Isola dei Famosi che andrà in onda lunedì 29 gennaio 2018 dovrebbero sbarcare sull’isola altri due naufraghi vip ma con una missione speciale. Ad annunciare l’indiscrezione su i nomi dei possibili naufraghi è il settimanale Chi. La coppia di naufraghi che sbarcheranno in Honduras saranno la showgirl Elena Morali e il suo attuale fidanzato, il comico di Colorado, Gianluca Fubelli. Secondo quanto rivelato dalla nota rivista di gossip, i due nuovi naufraghi non avranno una vita facile. Infatti, vivranno in una zona dell’arcipelago nascosti dagli altri naufraghi in gara ufficialmente e per sopravvivere dovranno conquistarsi il cibo e gli oggetti trafugandoli di nascosto dalle isole del Peor e del Mejor. Ovviamente, non dovranno farsi scoprire dai concorrenti ufficiali del reality. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

© RIPRODUZIONE RISERVATA