Isola dei Famosi 2018, le ultime news: nostalgia per Francesco Monte. Durante il daytime de l’Isola dei famosi, andato in onda ieri giovedì 25 gennaio 2018 su Canale 5 l’ex tronista Francesco Monte si è fatto prendere da un momento di nostalgia.

Francesco Monte, in riva alla spiaggia si lascia andare a pensieri che ripercorrono momenti vissuti nel passato con la sua ex fidanzata Cecilia Rodriguez. Una relazione d’amore durata quattro anni e finita durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip. Quando la showgirl argentina lo ha lasciato in diretta per iniziare una relazione con Ignazio Moser. A quanto pare, Francesco Monte non è riuscito a chiudere definitivamente con il ricordo della sua ex fidanzata. Con il supportato di un altro naufrago, Marco Ferri, con il quale hanno in comune la fine di una relazione di amore, Francesco Monte si è sfogato lungamente e poi ha anche pianto.

A rivelarlo alle telecamere è stato proprio Francesco Monte: “Ho avuto un momentino mio. Volevo stare da solo per staccare, cercare di pensare un po’ di più. E Marco si è trovato proprio lì e abbiamo parlato. Stavo pensando un po’ a tutto, ai ricordi del passato…“. Dopo un po’ il ragazzo ha trovato conforto in Paola Di Benedetto, la ex Madre Natura di Ciao Darwin, con la quale sembra proprio che ci sia un feeling tra i due. Francesco Monte, chiamato in confessionale ha dichiarato:”Paola è una bella persona, a me piace. Io guardo tanto negli occhi le persone per cercare di capirle e lei mi ispira bontà!“. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

