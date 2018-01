Anticipazione nuova puntata trono over di Uomini e Donne. Oggi 26 gennaio 2018 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne su Canale 5 alle 14:45. Scopriamo cosa accadrà oggi durante la puntata del trono over che verra trasmessa.

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over: puntata 26 gennaio 2018.

La puntata inizia con la diretta Facebook e poi Sossio, si siede al centro dello studio con Valentina. I due sono usciti insieme, lui l’anno scorso si era già proposto ma Valentina lo aveva rifiutato. Sossio dopo essere uscito con Valentina ha fatto colazione con Donatella. Valentina lo sapeva che si sarebbero incontrati. Il cavaliere poi balla con Ida, che le dice che si recherà a Brescia per vederla. A questo punto Valentina, decide di interrompere la frequentazione con lui ed anche Donatella fa lo stesso. Poi, per Sossio arrivano Melania e Simona. Sossio decide di ballare con Melania. Poi Francesco si accomoda al centro, per lui ci sono Alessandra e Silvana. Francesco decide di ballare con Alessandra. Poi tocca ad Angelo: per lui ci sono Domizia e Santina. Il cavaliere sceglie di far restare Domizia.

É il momento del ballo. Domenico si avvicina a Tina, Maria De Filippi mostra il filmato di lui che la va a prendere. Poi Carmela si accomoda al centro. La donna ha fatto una prima esterna con Emilio, che vorrebbe sposarla per risolvere eventuali suoi problemi economici. Poi in studio fa ingresso Emilio e la De Filippi gli dice che Carmela ha visto un altro uomo che si chiama Giuseppe. Carmela ammette che con Giuseppe si è sentita anche dopo la registrazione. All’uomo piace fisicamente ma la trova troppo riservata, così decide di mettere fine alla loro conoscenza. Emilio vorrebbe passare un weekend con lei ma Carmela preferirebbe proseguire solamente come amici e lo invita a trovarsi un’altra persona.

