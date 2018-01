Uomini e Donne, le ultime news. Rissa sfiorata a ‘Uomini e Donne‘ tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Quando quest’ultima accusa la prima di essere ‘invidiosa’ di lei, la bionda non ci vede più e diventa un fiume in piena.”Se dovessi essere invidiosa di qualcuno invidio me stessa. Perché Gemma non ha nessuna caratteristica che potrebbe suscitare in me invidia. Allora, è una donna realizzata? No. Una donna che arriva alla sua età in questo modo. Non è bella, non è giovane“, grida la Cipollari.

Poi aggiunge Tina: “Io vorrei vedere il giorno che si spengono queste luci quanti uomini vanno sotto casa della signora Gemma Galgani a corteggiarla? Ma non se la ricorderà neanche il parroco della città. Qua dentro qualsiasi donna ci metti, anche un’ultraottantenne, verrebbe corteggiata, perché è il potere della televisione. Mettila da sola a casa e vediamo quanti baldi giovani la cercano. Ma a chi la vuole dare a bere”.

A questo punto Gemma si altera perché oltre a non riuscire a replicare a Tina, che non la lascia parlare, vede che a ridere delle parole della Cipollari è anche Giorgio Manetti, sua ex fiamma. A questo punto la Galgani si alza e va verso l’uscita, sul suo cammino incontra però Tina e le due arrivano a toccarsi. Provvidenziale l’intervento di Gianni Sperti, che fa rimettere Tina seduta sulla sua sedia.

