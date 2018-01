Oggi, sabato 27 gennaio 2018, nuova puntata di Amici 2018 Ed. 17. I ragazzi di “Amici”, si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria della gara e continuare la loro partecipazione per il serale. A giudicare le esibizioni ci saranno per le prove di canto, Rudy Zerby, Giusy Ferreri, Paola Turci e Carlo di Francesco e invece per quelle di ballo Veronica Peparini, Bill Goodson, Alessandra Celentano e Garrison Rochelle. Nello scorso speciale è stato eliminato il ballerino Nicolas, in quanto non ha superato l’esame di riammissione, invece Filippo e Biondo sono stati riammessi. Vittorio, ha avuto la possibilità di restare un’altra settimana per preparare una sfida contro il ballerino Klausen. Infatti, il primo a rischiare l’eliminazione sarà proprio lui.

Amici 2018 Ed. 17, anticipazioni di oggi sabato 27 gennaio 2018.

Nella puntata di oggi, il cantante Luca Vismara tra giustificazioni e festività è riuscito sempre a cavarsela, nonostante ciò i professori non hanno espresso un giudizio positivo. Se la sua squadra perderà, probabilmente potrebbe essere eliminato. Grace, Alessandro dei The Jab e Matteo dei Black Soul Trio sono i cantanti più a rischio se dovessero presentarsi alla commissione. Poi, la sfida tra Luca e Daniele nella comparata di ballo, che si esibiranno sulle note del brano cantanto in studio da Paola Turci “Eclissi”.

I tre allievi Carmen, Emma, Yaser, sono bravi ma vengono ritenuti poco aperti a trasmettere emozioni al pubblico. Su Valentina invece l’insegnante di ballo, Celentano è sempre molto critica e non vede l’ora di poterla cacciare dalla scuola di Amici 17. Ma, tenacia di Valentina non è passata inosservata a Raffaele Paganini che ha mostrato tutto il suo apprezzamento. Nonostante ciò anche lei rischia di essere eliminata in questa puntata.

