C’è posta per te, ospiti e anticipazioni della terza puntata. Stasera, sabato 27 gennaio 2018, Maria De Filippi tornerà in onda con la terza puntata di C’è Posta per Te. Il programma nelle due prime serate ha riscosso molto successo, raggungendo il 30% di share. La conduttrice, sarà pronta a raccontare nuove storie di gente comune e a organizzare sorprese grazie all’aiuto di personaggi famosi. Nella prima puntata, tra gli ospiti la coppia Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, e l’attaccante della Juventus Gonzalo Higuaín e nel secondo, i cui ospiti sono stati Gerard Butler e Giulia Michelini, la Rosy Abate dell’omonima fiction Mediaset.

C’è posta per te, anticipazioni puntata di stasera sabato 27 gennaio 2018.

Tra gli ospiti della terza puntata della ventunesima edizione del programma C’è posta per te ci sono Ilary Blasi, reduce dalla conduzione del Grande Fratello VIP, Alessandro Florenzi e Radja Nainggolan. Infatti, dal comunicato stampa della terza puntata di C’è Posta per Te: “Perno della trasmissione i racconti della gente comune che chiede aiuto a Maria De Filippi e alla redazione del programma per ritrovare una persona cara, riabbracciare un figlio o un parente lontano, ricucire un rapporto deteriorato, ritrovare un primo amore o fare una sorpresa ad una persona amata.

Questa settimana sono in studio a regalare un momento emozionante e indimenticabile tre grandi ospiti: i due campioni della Roma, il centrocampista belga Radja Nainggolan e l’attaccante italiano Alessandro Florenzi e la bellissima conduttrice tv Ilary Blasi.” I due giocatori della Roma regaleranno a Palmiro, mittente della busta, una maglia della squadra della Roma, la maglia numero 10 indossata da Francesco Totti.

