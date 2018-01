Di seguito estrazioni del Lotto e Superenalotto di oggi, tutti i numeri estratti di sabato 27 gennaio 2018. I numeri vincenti, numeri frequenti ed anche i numeri ritardatari. Le estrazioni del Lotto di oggi, sabato 27 gennaio 2018, il concorso n. 12 del 2018 che ci sarà come di consueto alle ore 20. Intanto nell’attesa è caccia ai massimi ritardatari, con 4 centenari in corsa. Il 76 sulla ruota di Cagliari è sempre il leader incontrastato dei ritardatari, assente da 210 estrazioni, poi abbiamo il numero 20 sulla ruota di Bari assente da 113 estrazioni, poi abbiamo il 16 sulla ruota di Torino assente da 104 estrazioni ed infine il numero 65 sempre sulla ruota di Torino assente da 101 estrazioni.

Mentre tra i numeri più frequenti, delle ultime 540 estrazioni comandano il numero 20 su Palermo con 49 estrazioni. Segue il numero 5 della ruota di Bari con 47 estrazioni. Poi abbiamo il numeri 6 sulla ruota di Cagliari, il 19 e 30 sulla ruota di Napoli, il numero 35 sulla ruota di Firenze con 46 estrazioni. Poi c’è il numero 1 sulla ruota di Napoli e il 76 sulla ruota di Torino con 45 estrazioni.

Seguono il numero 28 sulla ruota di Firenze, il numero 44 su Cagliari, il 62 su Milano e i numeri 51 e 54 sulla ruota di Torino con 44 estrazioni. Il numero 45 sulla ruota di Napoli e il 13 su Firenze con 43 estrazioni. Sono arrivati invece a 42 estrazioni frequenti numero 74 sulla ruota di Bari, il 40 su Milano, il 26 sulla ruota di Torino e il numero 56 su Firenze.

Estrazioni Superenalotto di oggi: tutti i numeri estratti di oggi, sabato 27 gennaio 2018. Tutti i numeri frequenti e numeri ritardatari.

Dopo le ore 20 di oggi, sabato 27 gennaio 2018, come di consueto ci sarà una nuova estrazione la numero 12/2018 del SuperEnalotto che ci sarà come di consueto alle ore 20. Per il super fortunato che riuscirà a centrare il 6 del SuperEnalotto di oggi, il Jackpot continua a crescere, ora vale 90 milioni e 900 mila euro, il Jackpot più alto al mondo, oltre che l’ottavo nella storia del gioco.

Il 1 agosto 2017 è stato centrato il jackpot da oltre 77 milioni e 700 mila euro, che è stato giocato in una tabaccheria a Caorle, in provincia di Venezia. Invece ultima estrazione del SuperEnalotto del 2017 ha consegnato al fortunato che ha realizzato 5 + 1 punti la cifra di oltre 534 mila e 500 euro. La schedina vincente è stata convalidata a Bologna presso il punto vendita Sisal Matchpoint di via S.Lorenzo, 22. Festeggia anche il vincitore con il 5 punti che porta a casa oltre 175 mila e 500 euro. Al fortunato che ha realizzato un 4 stelle vanno ben oltre 33 mila euro.

Estrazione del lotto di oggi, sabato 27 gennaio 2018: tutti i numeri estratti e vincenti.

Questi i numeri estratti del lotto di oggi, sabato 27 gennaio 2018:

BARI 11 – 84 – 85 – 37 – 26 CAGLIARI 36 – 73 – 76 – 68 – 83 FIRENZE 79 – 39 – 16 – 83 – 11 GENOVA 66 – 57 – 16 – 29 – 25 MILANO 81 – 29 – 39 – 45 – 73 NAPOLI 25 – 06 – 14 – 55 – 81 PALERMO 67 – 42 – 63 – 19 – 90 ROMA 47 – 40 – 80 – 11 – 07 TORINO 79 – 04 – 46 – 74 – 51 VENEZIA 22 – 67 – 86 – 64 – 70 NAZIONALE 78 – 13 – 35 – 36 – 38

Questa in dettaglio l’estrazione del Superenalotto di oggi, sabato 27 gennaio 2018. Tutti i numeri estratti e vincenti.

Questi i numeri estratti del Superenalotto di oggi, sabato 27 gennaio 2018:

COMBINAZIONE VINCENTE:

05 – 24 – 68 – 72 – 78 – 85 JOLLY: 32 SUPERSTAR: 12

