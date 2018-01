Giornata della Memoria 2018: i programmi tv di oggi 27 gennaio

Giornata della Memoria 2018: gli eventi tv di oggi 27 gennaio. In occasione della Giornata della Memoria, la programmazione delle varie emittenti televisive propone filmati, documentari e testimonianze sull’argomento. Questa sera verrà mandato in onda a staffetta il documentario:”Tutto davanti a questi occhi”, diretto da Walter Veltroni su Sky Tg24 HD, Sky Cinema Hits HD, Rai 3, Iris e La7. Il film descrive le atrocità della persecuzione razziale e dello sterminio degli ebrei con la testimonianza di Sami Modiano, uno dei pochi sopravvissuti al campo di sterminio di Birkenau.

Gli appuntamenti Tv dedicati alla Giornata sulla memoria.

La programmazione delle varie emittente televisive è davvero nutrita per la Giornata della Memoria 2018. Tra i vari appuntamenti ricordiamo alle 11,30 su Rai News 24 un documentario sulla drammatica persecuzione degli ebrei. RaiUno propone per la sera il film in prima tv:”Il labirinto del silenzio” di Giulio Ricciarelli. Su Rai Tre alle 18,10 una puntata speciale di “Per un pugno di libri”, dedicata al Diario di Anna Frank. Alle 21.15 Rai 5 presenta “Il coraggio della musica”, concerto per il Giorno della Memoria ed alle 23.20 il Concerto al Quirinale per il Giorno della Memoria.

Alle 20.20 Iris presenta i documentario:” Finché avrò voce”, la storia del deportato e superstite ai lager nazisti Alberto Sed ed alle 21.00″ Il bambino nella valigia” di Philipp Kadelbach. Su Canale 5 dopo C’è Posta per te, uno Speciale Tg5 – Amici per la vita, con la ricostruzione dell’amicizia tra Sami Modiano e Piero Terracina nel campo di concentramento di Birkenau. Su La 7, in prima serata, viene proposto lo speciale Razza Umana, condotto da Enrico Mentana.

