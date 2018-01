Giorno della Memoria da Livorno, la diretta oggi sabato 27 gennaio 2018. In occasione di questa ricorrenza importante e significativa, Radio3, in occasione del Giorno della Memoria – sabato 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz – propone uno speciale condotto dal Direttore di Radio3 Marino Sinibaldi, dalle 20.30 alle 22.30, in diretta dal Teatro Goldoni di Livorno, città in cui la presenza ebraica è stata particolarmente significativa.

Giornata della memoria 2018, a Livorno una serata ricca di testimonianze.

Sarà una serata ricca di testimonianze e riflessioni, con letture e momenti musicali affidati al Coro “Ernesto Ventura” della Comunità ebraica di Livorno diretto dal M° Paolo Filidei. Anno dopo anno il Giorno della Memoria fatalmente assume una tonalità diversa. Scompaiono i testimoni diretti, si succedono le generazioni, cambiano le forme tecnologiche e sociali del ricordo. Una data come questa diventa sempre meno rituale e sempre più una sfida: trasmettere qualcosa di indimenticabile attraverso tempi, culture, sensibilità profondamente cambiati.

Un appuntamento, quello di quest’anno, che coincide con l’ottantesimo anniversario della promulgazione delle leggi razziali, data spartiacque tra la fine del sogno del rispetto e dell’integrazione e l’inizio di un incubo. I bambini e i ragazzi di quel neanche così lontano 1938 ricordano il loro forzato allontanamento dalla scuola e quello dei loro genitori dal lavoro con i sentimenti prima dell’incredulità e poi dell’umiliazione e della paura. In uno scenario contemporaneo nel quale sempre più affiorano forme di intolleranza e di violenza nei confronti di ogni diversità, spetta a tutti noi il dovere di ricordare quelle pagine oscure della nostra storia e la responsabilità di educare le giovani generazioni ad uno sguardo aperto sul presente.

Livorno, città delle Nazioni, storicamente luogo di incontro e di scambio tra culture e religioni diverse, che già alla fine del Cinquecento con le cosiddette Leggi Livornine, emanate da Ferdinando I de’ Medici, si poneva, in termini di tolleranza e di apertura, all’avanguardia in tutto l’Occidente, è il contesto ideale per affrontare con serietà questi argomenti. Tra gli ospiti della serata i testimoni Aldo Liscia, Pierina Rossi, Edi Bueno, Gabriele Bedarida, il presidente della Comunità ebraica livornese Vittorio Mosseri, gli storici Lucia Frattarelli Fischer, Gabriella Puntoni, il linguista Fabrizio Franceschini e il cantautore e scrittore Simone Lenzi. Canti della tradizione ebraica intonati dal Coro della Comunità livornese, documenti storici e suggestioni letterarie, per la voce, dell’attore Enrico Martino punteggeranno la serata. Sarà possibile assistere alla serata al Teatro Goldoni di Livorno, e l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA